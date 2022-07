Estado báltico quer sistema de foguetes dos EUA – mídia – CMIO

A Letônia se juntou a uma série de aliados regionais que procuram adquirir a plataforma HIMARS

A Letônia pediu para comprar o Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS), fabricado nos EUA, disse um porta-voz militar ao Defense News. A Polônia e outros parceiros fizeram pedidos semelhantes para a arma de longo alcance, que foi recentemente enviada para o campo de batalha ucraniano.

O Ministério da Defesa da Letônia “enviou uma carta de solicitação aos EUA sobre a disponibilidade e os preços do HIMARS”, disse o porta-voz na terça-feira, acrescentando que a aquisição é “um projeto conjunto dos Estados Bálticos” e que as autoridades esperam receber “co-financiamento” para a arma.

O pedido relatado ocorre depois que as outras nações bálticas – Estônia e Lituânia – também perguntaram sobre o HIMARS, com o ministro da Defesa lituano Arvydas Anusauskas observando em junho que, "juntamente com os aliados da Letônia e da Estônia", seu país era "procurando desenvolver uma capacidade do sistema de foguetes de artilharia HIMARS." Ele expressou esperanças de um contrato em algum momento deste ano, enquanto o Pentágono confirmou que havia aprovado uma venda para a Estônia por seis unidades HIMARS em 15 de julho.













Enquanto isso, a vizinha Polônia levantou a questão em maio, quando o ministro da Defesa, Mariusz Blaszczak, declarado que Varsóvia estava procurando centenas de lançadores HIMARS dos Estados Unidos. Ele não recebeu nenhuma resposta pública até o momento.

O interesse no sistema de foguetes na Europa Oriental parece ter aumentado desde o ataque da Rússia à Ucrânia em fevereiro, que também levou Washington e uma longa lista de aliados a enviar bilhões de dólares em armas em apoio ao governo de Kiev. Embora o governo Joe Biden tenha autorizado várias rodadas de armas pesadas no início do conflito, não concordou em enviar o HIMARS até junho, supostamente temendo que o sistema de longo alcance pudesse ser usado para ataques em solo russo e aumentar as tensões diretas com Moscou.

As forças ucranianas receberam 12 plataformas HIMARS até agora – embora o Pentágono tenha anunciado recentemente que enviaria mais quatro – e os militares de Kiev sugeriram que poderia ser um substituto adequado para a arma de maior alcance atualmente em seu arsenal, a Tochka-U. Em entrevista ao Washington Post no domingo, um alto funcionário da inteligência militar ucraniana disse “muito pouco” Os Tochkas permanecem em serviço após meses de combates, mas pediram munições HIMARS de maior alcance que possam atingir alvos a cerca de 300 quilômetros de distância.

O ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, previu anteriormente que seu país exigiria até 100 HIMARS para montar “uma contra-ofensiva eficaz”, muito mais do que os 16 já autorizados.

No início deste mês, o Ministério da Defesa russo alegou ter destruído um estoque de lançadores HIMARS, e na segunda-feira disse que atingiu munições HIMARS e outras armas fornecidas pelos EUA no oeste da Ucrânia. As autoridades ucranianas negaram o relatório anterior, no entanto, com a mesma figura da inteligência militar dizendo ao Post: “Não perdemos um único HIMARS.”