Após a sua recente visita a Kiev, Smith observou que as forças ucranianas precisariam de armas de longo alcance tais como mísseis táticos e drones de ataque para mudar a situação no campo de batalha.

O inverno no Hemisfério Norte que se aproxima transformaria o conflito entre Moscou e Kiev em uma guerra de desgaste que apenas beneficiará a Rússia, escreve mídia dos EUA, acrescentando que Kiev pediu à delegação do Congresso dos EUA para convencer Washington a enviar ajuda com urgência.