O pessoal ferido agora pode ser internado em um hospital militar dos EUA na Alemanha, informa a CNN

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, tem planos para tratar soldados ucranianos feridos em um hospital militar dos EUA na Alemanha, informou a CNN na terça-feira. O pessoal ferido agora pode ser hospitalizado em uma instalação da UE.

De acordo com um memorando obtido pela agência, os soldados ucranianos seriam levados para o Centro Médico Regional Landstuhl, não muito longe da fronteira francesa. Até 18 funcionários de serviço aparentemente podem se submeter a tratamento na instalação a qualquer momento.

O documento também diz que Austin apoiou verbalmente a medida no final de maio e, no final de junho, aprovou formalmente o plano chamado “Orientação para o tratamento médico de militares feridos ucranianos”.













No entanto, de acordo com fontes da CNN no Pentágono, nenhum soldado ucraniano foi admitido no Landstuhl Regional Medical Center até agora.

O objetivo do memorando é reduzir a burocracia que impediria a prestação de cuidados médicos aos ucranianos, caso surgisse a necessidade. No entanto, a instalação está localizada muito longe da fronteira ocidental da Ucrânia.

Na semana passada, o governo suíço recusou o pedido da Otan para tratar soldados ucranianos feridos, citando sua posição de neutralidade, de acordo com relatos da mídia local.

Desde o ataque da Rússia à Ucrânia no final de fevereiro, os EUA aumentaram a ajuda militar a Kiev. Washington comprometeu pelo menos US$ 8,2 bilhões em assistência de segurança ao país, fornecendo-lhe uma grande quantidade de equipamentos militares, incluindo mísseis antitanque disparados pelo ombro, peças de artilharia e lançadores de foguetes múltiplos HIMARS.

A Rússia advertiu repetidamente o Ocidente contra o envio de armas para Kiev, dizendo que isso apenas prolongaria o conflito, aumentaria o número de vítimas e resultaria em consequências a longo prazo.

Moscou enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas.”

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.