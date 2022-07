China poderia impor zona de exclusão aérea para impedir visita de Nancy Pelosi a Taiwan, diz jornal

De acordo com os interlocutores do jornal, as autoridades chinesas usarão meios diplomáticos, econômicos e até militares para que a viagem não seja realizada.

Segundo observa o especialista militar Li Jie, “o plano de Pelosi para visitar Taiwan aumenta o risco de conflito militar entre o Exército de Libertação Popular da China (ELP) e as Forças Armadas dos EUA sobre a questão de Taiwan, uma vez que a China continental de hoje é muito diferente do que era em meados da década de 1990”.

Li acrescentou que as Forças Armadas dos EUA afirmaram que, se for necessário, poderiam implantar porta-aviões para escoltar Pelosi , mas o Exército chinês já tem dois porta-aviões em serviço, portanto, seria bastante arriscado para ambos os lados implantar tais navios nas vias marítimas navegáveis.

Uma fonte militar disse ao jornal sob condição de anonimato que a visita de Pelosi poderia coincidir com o aniversário da fundação do ELP em 1º de agosto. Neste caso, o Exército chinês poderia iniciar exercícios militares de larga escala no estreito de Taiwan com grande número de navios de guerra e aeronaves.