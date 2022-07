Preço do combate à varíola dos macacos nos EUA revelado – mídia – CMIO

A Casa Branca acredita que pode precisar de US $ 7 bilhões para combater o surto, relata o Washington Post

O governo Biden estimou que pode precisar de quase US $ 7 bilhões do Congresso para responder à propagação da varíola, dado que “o alcance e a urgência da situação atual”, informou o Washington Post na terça-feira, citando um memorando da Casa Branca.

O número foi especificado em um documento endereçado ao presidente dos EUA, Joe Biden, e obtido pelo veículo. O memorando, no entanto, não era um pedido formal de financiamento endereçado ao Congresso, mas sim uma opção que Washington pode escolher para combater o surto de varíola. De acordo com o Post, isso reflete as deliberações entre funcionários da Casa Branca e democratas do Congresso sobre as etapas necessárias para aumentar as capacidades de testes, vacinação e tratamento da varíola dos macacos.

Autoridades dos EUA supostamente acreditam que os US$ 6,9 bilhões destinados aos esforços de resposta à varíola dos macacos permitiriam que o Departamento de Saúde e Serviços Humanos apoiasse “capacidade doméstica de fabricação de vacinas de ponta a ponta e transferência de tecnologia.” A questão ganhou urgência, uma vez que Jynneos – a única vacina contra a varíola dos macacos aprovada para uso nos EUA pela Food and Drug Administration (FDA) – é atualmente produzida na Dinamarca e tem oferta limitada. De fato, em 19 de julho, apenas 190.000 doses dessa vacina haviam sido entregues ao Estoque Nacional Estratégico, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Com isso em mente, as autoridades dos EUA acreditam que o novo financiamento permitiria adquirir 19 milhões de novas doses da vacina contra a varíola e reabastecer cerca de quatro milhões de doses para os esforços de preparação para a varíola pausados, garantir mais tratamentos antivirais, aumentar os testes e geralmente aumentar a eficácia da vacina. a resposta.













O memorando também descreve uma segunda opção “média” no valor de US$ 2,2 bilhões que usaria os fundos para mitigar as consequências do surto principalmente entre os membros da comunidade gay e bissexual, que agora está afetando mais a varíola. Isso, no entanto, funcionaria apenas se o surto estiver dentro desses limites, alerta o documento.

O aparente esforço do governo Biden para evitar o surto de varíola dos macacos ocorre quando os EUA se tornaram um dos líderes globais em termos de casos confirmados dessa doença. Na terça-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) colocaram o número total de casos confirmados de varíola nos EUA em 3.590.

Monkeypox é semelhante à varíola humana, que foi erradicada em 1980, e é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Seus sintomas iniciais incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfonodos inchados, calafrios e exaustão, e os afetados desenvolvem lesões cutâneas distintas.