EUA temem pela unidade da UE em meio a cortes de gás – CNN – CMIO

A redução do fornecimento de gás causou pânico em ambos os lados do Atlântico, disseram autoridades dos EUA à emissora

Os EUA estão trabalhando “furiosamente” nos bastidores para manter a União Europeia unida contra Moscou em meio a uma queda no fornecimento de gás russo ao bloco, informou a CNN na quarta-feira, citando autoridades americanas.

Há pânico em ambos os lados do Atlântico sobre a possibilidade de a Europa sofrer uma grave escassez de gás neste inverno, disseram autoridades não identificadas à emissora.

“Esse era o nosso maior medo”, um deles confessou, alertando que o impacto de uma crise na Europa poderia repercutir nos EUA, levando a um aumento ainda maior nos preços do gás e da eletricidade para os clientes americanos.

Toda a situação também se tornará um grande teste de resiliência e unidade europeia contra a Rússia, acrescentou.

Os preços do gás na Europa atingiram US$ 2.300 por mil metros cúbicos na quarta-feira – os níveis mais altos desde março – depois que a gigante russa do gás Gazprom reduziu as entregas através do gasoduto Nord Stream 1 para 20% de sua capacidade máxima.













A empresa citou razões de segurança para a mudança, dizendo que os regulamentos técnicos exigiam que uma turbina fosse revisada.

Mas as fontes da CNN insistiram que, na verdade, era uma retaliação às sanções impostas pela UE à Rússia por sua operação militar na Ucrânia. A decisão da Gazprom colocou o Ocidente em “território desconhecido” quando se trata de saber se o bloco terá gás suficiente para passar o inverno, disseram eles.

Na terça-feira, os ministros de energia da UE concordaram com um plano para reduzir o consumo de gás em 15% de agosto até a próxima primavera, mas as autoridades americanas sugeriram que a medida sem precedentes dificilmente seria suficiente para compensar a escassez.

A Casa Branca enviou o coordenador presidencial dos EUA para energia global, Amos Hochstein, à UE na terça-feira para manter discussões, informa a CNN.