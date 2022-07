China e Indonésia aprofundam laços e injetam estabilidade no Pacífico, diz mídia

O presidente chinês pediu que a cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota se intensificasse para obter resultados ainda mais frutíferos como, por exemplo, adentro do cronograma. Para o líder, a solidariedade em prol do desenvolvimento é o verdadeiro multilateralismo e a contribuição da Ásia para o desenvolvimento da governança global.

De acordo com o comunicado conjunto divulgado após as negociações, os dois líderes nacionais saudaram a cooperação dos dois países no combate à pandemia de COVID-19 e as conquistas na recuperação econômica.