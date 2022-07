China responde à proposta de sanções russas ao petróleo — CMIO

O senador dos EUA Marco Rubio apresentou um projeto de lei destinado a punir Pequim por comprar suprimentos de energia de Moscou

Pequim recuou na terça-feira contra uma proposta do senador norte-americano Marco Rubio, que quer sancionar qualquer entidade que compre petróleo ou outros suprimentos de energia da Rússia e os entregue à China.

China “é sempre contra sanções unilaterais ilegais e jurisdição de longo alcance que não têm base no direito internacional”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Zhao Lijian a repórteres durante uma coletiva de imprensa regular. Ele acrescentou que Pequim e Moscou “estão envolvidos na cooperação económica e comercial normal” que não visa “quaisquer terceiros e não é afetado por interferências externas.”

“O senador…[Rubio] é conhecido por culpar a China por tudo e não conhece ética política”, disse Zhao.













Na terça-feira, Rubio apresentou um projeto de lei co-patrocinado pelos colegas republicanos Rick Scott e Kevin Cramer que imporia penalidades a qualquer entidade envolvida em segurar ou registrar navios-tanque que transportam petróleo ou gás natural liquefeito (GNL) da Rússia para a China. Segundo o senador, a legislação busca punir a China, país que compra energia russa, por apoiar a operação militar de Moscou na Ucrânia.

“Qualquer entidade, incluindo empresas estatais chinesas, que os ajude nesse esforço deve enfrentar sérias consequências”, disse Rubio em comunicado, citado pela Bloomberg.

No entanto, seria difícil que a proposta fosse votada no Senado, que agora é controlado pelos democratas. Enquanto isso, o governo Biden parece ter outras políticas em mente, incluindo a imposição de um teto para o preço do petróleo.

No início deste mês, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, levantou a possibilidade de introduzir tal mecanismo. O plano deve permitir que os compradores comprem petróleo russo a taxas abaixo do mercado, o que ainda seria lucrativo o suficiente para Moscou continuar a produção.

De acordo com Yellen, Washington e Pequim discutiram o assunto. A China confirmou que essas negociações ocorreram, mas não forneceu detalhes. Ao mesmo tempo, em junho, a Rússia continuou sendo o principal fornecedor de petróleo da China, superando a Arábia Saudita.