Plano de dívida da gigante de energia ucraniana rejeitado – mídia – CMIO

Os credores da empresa estatal de energia Naftogaz rejeitaram o pedido da empresa de congelamento do pagamento da dívida por dois anos, informou a mídia do país nesta segunda-feira.

A Naftogaz fez a proposta no início deste mês, citando um “significativo declínio econômico e comercial na Ucrânia” causado pelo conflito em andamento com a Rússia. O prazo para resposta dos obrigacionistas à proposta expirou na última quinta-feira. A Naftogaz tem um título de US$ 335 milhões com vencimento, além de dois pagamentos de juros que vencem em 19 de julho e a proposta provocou temores de que a empresa e o governo estivessem prestes a deixar de pagar suas dívidas.

De acordo com um relatório anterior da Reuters, os credores da Naftogaz não achavam que a empresa estivesse enfrentando uma crise imediata de caixa e continuaram a ver a empresa como um empreendimento lucrativo. De acordo com a Interfax Ucrânia, a Naftogaz irá agora preparar uma nova oferta aos detentores de títulos.

O governo ucraniano proibiu anteriormente os pagamentos de Eurobonds 2022 e 2024 com vencimento em 19 de julho, citando a necessidade do país de acumular gás natural em quantidades suficientes antes da próxima temporada de aquecimento, disse a Interfax Ucrânia.













A Naftogaz é a maior empresa estatal de petróleo e gás da Ucrânia e uma importante fonte de renda, respondendo por quase 17% da receita total do orçamento estadual do país no ano passado.

Na semana passada, o governo ucraniano solicitou um adiamento de dois anos de seus próprios pagamentos de dívida externa, esperando chegar a um acordo com os detentores de títulos até meados de agosto, antes de um resgate de US$ 1,2 bilhão e pagamento de juros em setembro. Os principais governos ocidentais que emprestaram a Kiev rapidamente concordaram e instaram outros credores a fazer o mesmo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT