Alemães pessimistas sobre o futuro – pesquisa — CMIO

O país está à beira de uma recessão, de acordo com uma nova pesquisa de um think tank alemão

O clima de negócios piorou substancialmente na Alemanha, com as indústrias se sentindo cada vez mais preocupadas com os próximos meses, de acordo com uma pesquisa de um think tank alemão divulgado na segunda-feira.

“Os preços mais altos da energia e a ameaça de escassez de gás estão pesando na economia. A Alemanha está à beira de uma recessão”, lê o comunicado do Instituto Ifo.

O índice de clima de negócios ifo caiu de 92,2 em junho para 88,6 em julho, o ponto mais baixo desde junho de 2020 – o auge da pandemia de coronavírus – e segue mais de um ano de recuperação pós-pandemia.

Entre os setores mais pessimistas em relação ao futuro estão manufatura, serviços, construção e comércio.

O índice é baseado em uma pesquisa com cerca de 9.000 gerentes de toda a comunidade empresarial alemã e mede sua confiança no clima atual em comparação com um ponto de referência de 2015.













“A queda maciça na pesquisa de clima de negócios ifo reflete o medo entre as empresas alemãs de uma crise do gás”, Jörg Krämer, economista-chefe do Commerzbank, à Reuters.

A UE vem soando o alarme sobre o fornecimento de gás russo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von Der Leyen, alertando na segunda-feira que a UE deve estar pronta para um corte total de gás russo. A incerteza desencadeou alertas de possíveis paralisações de grandes indústrias na Alemanha.

