Turquia e Ucrânia discutiram o início do embarque de um navio com grãos nesta semana

ISTAMBUL, 27 de julho – RIA Novosti. O ministro turco da Defesa Nacional, Hulusi Akar, durante uma conversa telefônica com o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Oleksandr Kubrakov, discutiu o início do embarque de um navio com grãos no Mar Negro nesta semana.

“O Ministro da Defesa Nacional Hulusi Akar manteve conversas telefônicas com o Ministro da Infraestrutura da Ucrânia Oleksandr Kubrakov. Na reunião, as partes expressaram satisfação com a abertura oficial do Centro de Coordenação Conjunta na quarta-feira. As partes discutiram os preparativos para o início do embarque de um navio com grãos esta semana. Uma troca de pontos de vista ocorreu sobre a continuação do apoio mútuo e coordenação dentro da estrutura do embarque”, disse o departamento militar turco.