Fed se prepara para alta maciça da taxa de juros para combater inflação crescente dos EUA

“Entendemos e apreciamos completamente a dor que as pessoas estão passando ao lidar com a inflação mais alta. Temos as ferramentas para resolver isso e a determinação de usá-las. O processo provavelmente – muito provavelmente – envolverá alguma dor, mas a pior dor seria não conseguir lidar com essa alta inflação e permitir que ela se tornasse persistente”, apontou.