MOSCOU, 27 de julho – RIA Novosti. A Rússia, apesar da oposição do regime de Kyiv, evacuou quase 2,9 milhões de pessoas do território da Ucrânia, do DPR e do LPR, disse o coronel-general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Controle de Defesa Nacional da Federação Russa, em um briefing sobre Quarta-feira.