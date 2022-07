EUA oferecem troca de prisioneiros para a Rússia — CMIO

Washington teria oferecido o traficante de armas russo Viktor Bout em troca do jogador de basquete Brittney Griner e do espião condenado Paul Whelan.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quarta-feira que os EUA fizeram uma “oferta substancial” à Rússia para garantir a libertação do jogador de basquete Brittney Griner e do espião condenado Paul Whelan. De acordo com uma reportagem da CNN, a oferta envolve a troca do traficante de armas russo Viktor Bout pelos dois americanos.

“Nos próximos dias, espero falar com o ministro das Relações Exteriores da Rússia [Sergey] Lavrov… eu pretendo levantar uma questão que é uma prioridade para nós, o lançamento de Paul Whelan e Brittney Griner da América. Blinken a repórteres. “Nossos governos se comunicaram repetidamente e diretamente sobre essa proposta, e usarei a conversa para acompanhar pessoalmente”.

Griner está detido na Rússia desde fevereiro por acusações de drogas, enquanto Whelan, um ex-fuzileiro naval dos EUA, foi condenado em 2020 por espionagem e atualmente cumpre uma sentença de 16 anos em uma prisão russa.













Fontes da CNN alegaram que o governo Biden vem trabalhando há vários meses para garantir a libertação dos dois americanos e que o próprio Biden apoiou a oferta de troca de prisioneiros.

“Comunicamos uma oferta substancial que acreditamos que poderia ser bem-sucedida com base em um histórico de conversas com os russos”, disse. um funcionário do governo disse à CNN, afirmando que a oferta foi feita a Moscou em junho. O funcionário acrescentou que está atualmente em “Tribunal da Rússia deve responder” à oferta.

Rumores circularam por várias semanas de que os EUA estavam considerando oferecer Bout em troca de Griner e Whelan, embora relatórios anteriores afirmassem que o Departamento de Justiça dos EUA se opunha a tal comércio. Segundo a CNN, o Departamento de Justiça “eventualmente aceito” que o comércio teve o apoio da Casa Branca e do Departamento de Estado.

Bout foi preso na Tailândia em 2008 e extraditado para os EUA dois anos depois. Ele foi considerado culpado de armar um grupo terrorista e conspirar para matar cidadãos dos EUA, e foi condenado a 25 anos em uma prisão federal em 2012. Antes de sua prisão e condenação, Bout era um dos traficantes de armas mais prolíficos do mundo, cuja vida inspirou o filme de Hollywood de 2005 ‘Senhor da Guerra’.

Blinken não mencionou Bout durante seu discurso aos repórteres.

Enquanto isso, em Moscou, o julgamento de Griner continuou na quarta-feira, com a atleta alegando que recebeu uma tradução inadequada das circunstâncias de sua prisão. Griner havia afirmado anteriormente que não sabia como o óleo de cannabis com o qual foi pega entrou em seus pertences e disse através de seu advogado na quarta-feira que ela “respeita as leis russas e nunca teve a intenção de infringi-las”.

Griner pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado. Sua detenção foi autorizada até 20 de dezembro e seu julgamento recomeça em 2 de agosto.