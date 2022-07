Pyongyang adverte: exercícios militares de Washington e Seul 'podem levar a 2ª Guerra da Coreia'

“Ninguém pode prever quando os exercícios militares, que estão sendo realizados sob todos os tipos de pretextos, podem levar a uma segunda Guerra da Coreia”, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte em comunicado divulgado na terça-feira (26), às vésperas do aniversário do fim da Guerra da Coreia (1950-1953), que é comemorado nesta quarta-feira (27).

Pyongyang enfatizou que “a situação de segurança na península coreana está se deteriorando extremamente “, referindo-se à recente participação dos caças F-35A da Força Aérea dos EUA em exercícios conjuntos com a Coreia do Sul e as manobras para helicópteros de ataque sul-coreanos de grande escala disparando munição ao vivo.

Coreia do Norte: EUA se mostram sob o véu do ‘engajamento diplomático’, mas sua política ‘é hostil’

“Os exercícios militares conjuntos EUA-Coreia do Sul, que estão ocorrendo ao longo do tempo, estão exalando um forte cheiro de pólvora, exacerbando a situação na Península Coreana e criando uma séria ameaça à segurança do nordeste da Ásia”, disse o ministério. “O exercício militar conjunto entre os Estados Unidos e seus apoiadores é um dos fatores básicos para que a situação na península coreana se deteriore”, acrescentou.

Pyongyang alertou repetidamente que os EUA e a Coreia do Sul vão enfrentar “consequências não intencionais” no caso de uma nova escalada das tensões com a Coreia do Norte.