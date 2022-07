Bilionário nascido na Rússia despeja investimentos em Musk – WSJ – CMIO

A esposa do cofundador do Google, Sergey Brin, teria tido uma ligação com seu amigo Elon Musk

O cofundador do Google, Sergey Brin, ordenou a venda de seus investimentos pessoais nas empresas de Elon Musk depois que surgiram alegações de que o CEO da Tesla teve um caso com a esposa de Brin, informou o Wall Street Journal no domingo.

A publicação não conseguiu estabelecer o valor das ações de Brin nas empresas, nem se já houve vendas.

A suposta ligação também encerrou uma longa amizade entre os dois empresários, acrescentou o WSJ, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Em 2008, Brin ajudou Musk financeiramente quando a Tesla estava lutando durante a crise financeira e, em 2015, Musk deu a Brin um dos primeiros veículos utilitários esportivos totalmente elétricos da Tesla, disse o WSJ.













Musk negou que tenha tido um caso com a esposa de Brin, Nicole Shanahan, descartando as reportagens como “total bs” e alegando no Twitter que ele não faz sexo “há muito tempo”. A ligação teria ocorrido em dezembro passado, e Brin pediu o divórcio em janeiro, informou o jornal.

O CEO da Tesla é a pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio estimado em US$ 240 bilhões, enquanto Sergey Brin ocupa o oitavo lugar com US$ 95 bilhões, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

