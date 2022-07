Um membro do Comitê de Inteligência da Câmara adverte os americanos contra o uso de kits de teste de DNA

Amostras biológicas coletadas por vários serviços de teste de DNA podem ser vendidas e usadas para desenvolver armas biológicas especificamente adaptadas para atingir determinados grupos ou mesmo indivíduos, afirmaram legisladores dos EUA no Fórum de Segurança de Aspen – ecoando preocupações há muito expressas por autoridades russas.

“Agora existem armas em desenvolvimento, e desenvolvidas, que são projetadas para atingir pessoas específicas”. O representante dos EUA Jason Crow (D-Colorado), membro do Comitê de Inteligência da Câmara, disse no Colorado na sexta-feira. “Isso é o que é isso, onde você pode realmente pegar o DNA de alguém, obter seu perfil médico e pode mirar uma arma biológica que matará essa pessoa ou a tirará do campo de batalha ou a tornará inoperável.”

Dada essa ameaça, acrescentou Crow, é preocupante que as expectativas de privacidade para dados pessoais tenham diminuído nos últimos 20 anos, a ponto de os jovens terem “muito pouca expectativa de privacidade” e fornecer prontamente seus dados a empresas privadas, como serviços de teste de DNA.

“As pessoas vão cuspir muito rapidamente em um copo e enviá-lo para a 23andMe e obter dados realmente interessantes sobre seus antecedentes”, disse Corvo. “E adivinha? Seu DNA agora pertence a uma empresa privada. Pode ser vendido com muito pouca proteção de propriedade intelectual ou proteção de privacidade.”













Ele acrescentou que os EUA precisarão criar novas diretrizes para proteção de dados pessoais de saúde, incluindo DNA, “porque esses dados serão realmente adquiridos e coletados por nossos adversários para o desenvolvimento desses sistemas”.

Moscou vem alertando sobre os perigos da coleta descontrolada de amostras de DNA há anos, com o presidente Vladimir Putin afirmando em 2017 que, de acordo com os serviços de inteligência russos, amostras biológicas estavam sendo colhidas. “propositalmente e profissionalmente” em toda a Rússia por várias ONGs e outras organizações para fins pouco claros.

Nos últimos anos, o Pentágono “ampliou significativamente seu potencial de pesquisa não apenas no campo da criação de armas biológicas, mas também na obtenção de informações sobre resistência a antibióticos e presença de anticorpos para determinadas doenças em populações de regiões específicas”, O tenente-general Igor Kirillov, chefe da Força Russa de Proteção contra Radiação, Química e Biológica, reivindicou em maio.













Em uma série de briefings iniciados em março, os militares russos apresentaram evidências do suposto envolvimento do Pentágono no financiamento de biolaboratórios na Ucrânia. De acordo com o Comitê de Investigação da Rússia, os EUA investiram mais de US$ 224 milhões em pesquisas biológicas na Ucrânia entre 2005 e o início de 2022.

Embora Washington tenha admitido seu apoio a 46 instalações de pesquisa biológica na Ucrânia nos últimos 20 anos, insiste que tudo fazia parte de um projeto pacífico de saúde pública. Os militares dos EUA acusaram a Rússia e a China de “espalhar desinformação e semear desconfiança” sobre seus esforços para livrar o mundo das armas de destruição em massa – enquanto a mídia ocidental descartou as alegações como teorias da conspiração e ficção científica.

As preocupações com armas biológicas personalizadas vão além dos dados de DNA humano, de acordo com o senador Joni Ernst (R-Iowa), membro do Subcomitê do Senado sobre Ameaças E Capacidades Emergentes e Comitê de Serviços Armados, que falou em um painel com Crow. Os adversários da América também podem direcionar armas biológicas especificamente para o gado e plantações dos EUA para criar uma crise de segurança alimentar, afirmou ela.













“Existem várias maneiras de olhar para as armas biológicas e a necessidade de garantir não apenas que estamos protegendo os seres humanos, mas também a comida que nos sustentará”, disse. acrescentou Ernst.

Um relatório divulgado no início deste ano pela Comissão de Revisão Econômica e de Segurança EUA-China sugeriu que a China poderia um dia tentar travar uma guerra biológica contra culturas americanas geneticamente modificadas, dada a sua crescente “interesse na agricultura dos EUA” e propriedade intelectual relacionada a OGM.

“Embora o principal interesse da China em obter sementes GM dos Estados Unidos seja melhorar o rendimento de suas colheitas, o potencial armamento da PI agrícola é possível.” disse. “Semelhante a hackear um código de computador, Pequim poderia facilmente hackear o código ou o DNA das sementes GM dos EUA e conduzir uma guerra biológica criando algum tipo de praga que poderia destruir as colheitas dos EUA.”