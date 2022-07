Países da UE concordam com plano de emergência de gás para reduzir consumo, diz mídia

O plano de emergência pressupõe um corte voluntário de 15% no consumo de gás natural no período de agosto deste ano a março de 2023, informou a agência alemã.

Na última quarta-feira (20), a Comissão Europeia propôs um novo regulamento sobre a redução coordenada do uso de gás em todo o bloco como forma de diminuir sua dependência das importações e resistir à alta de preços. A meta inicial de 15% deve começar a partir de 1º de agosto de 2022 até 31 de março de 2023, o que vai economizar ao bloco até 45 bilhões de metros cúbicos de gás, de acordo com o plano. Inicialmente aa medida é voluntária, mas se o objetivo não for alcançado pode se tornar obrigatória. As propostas da Comissão Europeia vão entrar em vigor após a aprovação pela maioria qualificada dos Estados-membros da UE.