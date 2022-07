Deputado austríaco acusa oligarcas ucranianos e autoridades europeias de fomentarem guerra

Graf afirmou que as políticas de sanções da UE contra a Rússia foram as responsáveis. De maneira geral, apoiando as sanções contra os oligarcas russos, ele apelou para as autoridades da União Europeia tomarem as mesmas medidas – e, em muitos aspectos, até mesmo mais severas –. Na opinião do político, são eles que devem ser responsabilizados por ter fomentado hostilidades.