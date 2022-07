UE soa alarme sobre gás russo — CMIO

A União Europeia deve se preparar para o pior cenário de uma interrupção completa no fornecimento de gás natural da Rússia, alertou o presidente da Comissão Europeia em entrevista à agência de notícias alemã DPA, publicada na segunda-feira.

Quando questionada sobre o plano de energia de emergência da CE apresentado na semana passada, Ursula Von Der Leyen enfatizou a importância de tornar o bloco independente de energia da Rússia, insistindo que era apenas uma questão de tempo até que Moscou decidisse cortar completamente o fornecimento de gás para a UE.

“O Kremlin não é um parceiro confiável para o fornecimento de energia da Europa. A Gazprom manteve deliberadamente seus níveis de armazenamento baixos. Enquanto isso, a Rússia fornece gás apenas em parte ou não fornece gás em doze estados membros ”, Von Der Leyen disse, acrescentando que “A Europa deve estar preparada para o pior cenário: uma interrupção completa do fornecimento de gás, mais cedo ou mais tarde.”

O chefe da Comissão observou que a UE pretende ser completamente independente do gás russo até 2027, e que cerca de 300 bilhões de euros serão investidos no âmbito do plano REPowerEU, a fim de economizar gás e acelerar “a mudança para as energias renováveis”.

Ela pediu aos membros da UE que não dependem muito das importações de gás da Rússia que se juntem ao esforço de economia de energia. O presidente da CE alertou que, mesmo que esses estados mal recebam gás de Moscou, eles ainda podem ser severamente afetados em caso de interrupção completa das entregas de energia russa à UE.

“Portanto, é importante que todos os Estados membros reduzam a demanda, que todos economizem mais e compartilhem com os membros mais afetados”, disse. Von Der Leyen afirmou, acrescentando que “A solidariedade energética é um princípio fundamental dos nossos tratados europeus.”

Na semana passada, a Comissão Europeia apresentou um plano de energia de emergência chamado de proposta “Save Gas for a Safe Winter”, que instrui todos os países da UE a reduzir seu consumo de gás em 15% até setembro – uma limitação que deve durar até 31 de março. 2023. Os Estados membros também são solicitados a mudar para energia renovável ou mesmo carvão, petróleo e energia nuclear para atingir essa meta e instruir seus cidadãos a racionar seu uso de gás.













O plano será discutido pelos ministros da energia da UE na terça-feira. Von Der Leyen expressou sua confiança de que o esquema será aceito pelos ministros, que “compreender a sua responsabilidade” para ver a Europa em segurança durante os próximos dois invernos.

No entanto, vários estados da UE até agora resistiram ao plano, com Espanha, Grécia e Portugal, Itália, Polônia e Hungria acusando a Comissão Europeia de não consultar os estados membros sobre o esquema.

Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin rejeitou a noção de que Moscou poderia cortar o fornecimento de gás para a UE, afirmando na semana passada que a gigante russa de energia Gazprom estava “pronto para bombear o quanto for necessário” mas que a UE tinha “fecharam tudo sozinhos.” Anteriormente, ele chamou as sanções do bloco à Rússia “louco e insensato”, e acusou os dirigentes da UE de cometerem “suicídio” sob as ordens dos EUA.