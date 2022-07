Talibã pede que hindus e sikhs retornem, insistindo que segurança no Afeganistão melhorou

O Talibã pediu aos membros de suas comunidades minoritárias – hindus e sikhs – que retornem à sua terra natal, já que a situação de segurança melhorou no Afeganistão e, segundo o grupo, a presença do Daesh no país é relativamente pequena.

O pedido veio depois que o diretor do Gabinete do Ministro de Estado do Talibã, dr. Mullah Abdul Wasi, se reuniu com vários membros do Conselho Hindu e Sikh do Afeganistão no último domingo (24), tuitou o chefe de Gabinete do Afeganistão.