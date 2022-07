Chanceler russo Lavrov: deve-se perguntar aos EUA por que Kiev rejeita negociações

“Há uns dias eu disse em uma entrevista que a Rússia não tem nenhum preconceito contra as negociações com a Ucrânia. De imediato, depois de apenas umas horas, o porta-voz do Departamento de Estado afirmou que os EUA não acham que agora seja o momento oportuno para a Ucrânia conduzir negociações com a Rússia. Então, façam conclusões – perguntem aos colegas norte-americanos, qual é a razão disso”, disse Lavrov durante uma coletiva de imprensa no âmbito da sua visita a Uganda.