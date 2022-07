Tiroteio bloqueia aeroporto do Texas — CMIO

Um grande hub de Dallas parou em solo depois que tiros foram disparados em um balcão de passagens

O aeroporto de Dallas Love Field (DAL), no estado norte-americano do Texas, interrompeu todos os voos e trancou um terminal na segunda-feira, depois que uma suspeita teria disparado shorts para o ar em um balcão de passagens. O vídeo compartilhado nas redes sociais mostrava passageiros encolhidos atrás dos assentos.

A Administração Federal de Aviação (FAA) ordenou uma parada em terra no DAL pouco depois das 11h, horário local, “por segurança”. Às 11h30, a polícia de Dallas respondeu a relatos de tiros disparados dentro do terminal. Autoridades disseram que uma pessoa foi levada para um hospital após “tiro envolvendo oficiais” e que o terminal foi protegido, informou a emissora de TV local WFAA.

O suspeito, descrito apenas como mulher, teria disparado um ou mais tiros para o ar em um balcão de passagens, fazendo com que outros passageiros corressem para se proteger. Ela foi então baleada pelos policiais que responderam, de acordo com vários relatórios.

Um vídeo que circulava no Twitter mostrava passageiros sentados no chão de uma área de espera e procurando cobertura atrás dos assentos.

Outra mostrava um grupo de passageiros esperando do lado de fora do prédio, encostados na parede no calor do verão. A evacuação improvisada foi organizada pela equipe da Transportation Security Administration (TSA).

Estamos agora do lado de fora entre o prédio e a pista e acabamos de nos dizer que houve um atirador e vamos precisar ficar do lado de fora um pouco pic.twitter.com/YgmjCAThSj — Michael♛Loewinsohn (@MikeyLoewinsohn) 25 de julho de 2022

O chefe do Departamento de Polícia de Dallas, Eddie Garcia, disse a repórteres que uma mulher de 37 anos entrou no banheiro do aeroporto, vestiu um moletom com capuz, aproximou-se do balcão de passagens e disparou vários tiros contra o teto. Nesse ponto, um oficial do Departamento de Polícia de Dallas atirou nela. Ninguém mais ficou ferido no incidente.

A polícia declarou o terminal “seguro” ao meio-dia, hora local, mas espera-se que a parada em solo permaneça em vigor pelo menos até as 13h30. Havia uma forte presença policial no aeroporto, enquanto a investigação estava em andamento.

Localizado a cerca de 10 km do centro de Dallas, o Love Field, de propriedade da cidade, atende quase exclusivamente a Southwest Airlines, uma companhia aérea doméstica dos EUA. O muito maior Dallas-Fort Worth (DFW) lida com o tráfego internacional.