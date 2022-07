'Loucura verde': funcionários de lixão encontram mais de US$ 70 mil em nota na Argentina

“Um colega desceu do caminhão e viu uma nota de US$ 100 [R$ 534] no chão, toda passada. Chamou nossa atenção porque estava impecável. Cada um começou a pegar uma parte. Era como um jogo para ver quem pegava mais notas. Tínhamos juntado US$ 10 mil [R$ 53 mil] entre nós seis. Então veio outro menino e encontrou US$ 25 mil [R$ 133 mil], ele teve mais sorte. Acho que deve haver muito mais enterrado”, afirmou Federico Báez citado pelo jornal O Globo.