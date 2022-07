Membro da OTAN nomeia condição para dar aviões de guerra à Ucrânia — CMIO

Bratislava herdou uma dúzia de jatos MiG-29 da força aérea da Tchecoslováquia em 1992 “divórcio de veludo” de Praga. Acredita-se que onze ainda estejam operacionais, e o governo eslovaco disse que planeja aposentá-los até o final de agosto. Os F-16 fabricados nos EUA deveriam substituí-los ainda este ano, mas sua entrega foi adiada para 2024.













“Politicamente, sim, posso dizer que há uma atitude positiva de ajudar os ucranianos com os MiG-29”, Nad a repórteres. No entanto, de acordo com a editora da Sky News, Deborah Haynes, ele explicou que a Eslováquia estava “não grande o suficiente” doar os aviões sozinho, sem consultar os aliados da OTAN. Ele também destacou que cada MiG-29 vale cerca de US$ 35 milhões.

“Nenhuma decisão foi tomada ainda, nenhuma discussão está ocorrendo a partir de agora e estamos prontos para discutir isso mais tarde”. disse Nad.

No início deste mês, a República Tcheca prometeu ajudar a policiar os céus eslovacos, seguindo uma promessa semelhante da Polônia. Isso foi amplamente visto como um sinal para Bratislava seguir em frente com a transferência de MiGs.

A Otan tem pressionado ex-membros do Pacto de Varsóvia – principalmente Polônia, Bulgária e Eslováquia – que ainda operam jatos projetados pelos soviéticos para enviá-los a Kiev como substitutos das perdas ucranianas. Oficialmente, ninguém o fez até agora. Na semana passada, o chefe da Força Aérea dos EUA chegou a sugerir o envio de jatos ocidentais.

A Eslováquia seguiu a liderança da Polônia no fornecimento de armas para a Ucrânia, oferecendo obuses, helicópteros e munição e, segundo informações, até considerando tanques T-72. Varsóvia havia despachado várias centenas de seus T-72 para a Ucrânia a partir de abril. No entanto, as esperanças polonesas de obter os mais novos Leopards alemães como substitutos foram frustradas por Berlim, dizendo que não tinha nenhum de sobra. Em meados de junho, Varsóvia acabou fazendo um acordo com os EUA para 116 tanques de batalha principais M1 Abrams de segunda mão.