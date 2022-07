Cônsul chinês oferece conselhos ocidentais sobre a Ucrânia — CMIO

O diplomata postou um meme útil contrastando a abordagem da China à Ucrânia com a do Ocidente

Um funcionário consular chinês na Irlanda do Norte comparou nesta segunda-feira a abordagem de Pequim à crise na Ucrânia com a dos EUA e seus aliados, em particular aqueles na Europa Ocidental que enfrentam escassez de energia devido aos efeitos de seus embargos anti-Rússia. Zhang Meifang já serviu nos EUA e no Canadá e é um dos muitos diplomatas chineses que passaram a usar memes e desenhos animados para se comunicar com o Ocidente.

Enquanto a China vem defendendo um fim negociado para as hostilidades na Ucrânia, a resposta do Ocidente é tomar banho menos, pois isso de alguma forma irritaria o presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com um meme Zhang. publicado no Twitter.

Atualmente cônsul-geral da China em Belfast, Zhang ocupou anteriormente o cargo de vice-cônsul-geral em Nova York e Toronto, de acordo com sua biografia oficial.

Ela teve publicado outro meme com a mesma piada no sábado, desta vez dizendo aos europeus que “Os americanos não vão pagar suas contas de gás.”

Os memes de Zhang eram uma referência à campanha do governo alemão de instar sua população a tomar menos banho, a fim de economizar energia, água e gás – a maioria dos quais estava sendo importada da Rússia. Berlim apresentou a mudança de comportamento como sendo mais verde e saudável também. Uma pesquisa divulgada na semana passada indicou que mais de 60% dos alemães seguiram o conselho do governo.

o “lavar apenas quatro partes do corpo” meme não foi o único zinger que Zhang escolheu para twittar na segunda-feira. Ela também compartilhado uma caricatura política do China Daily, retratando a OTAN como um canivete suíço de fabricação americana, com seus muitos implementos ensanguentados por intervenções em nome de “liberdade, democracia e direitos humanos”.

Comentando sobre o recente lançamento de um novo módulo para a estação espacial chinesa, Zhang retweetou um meme de NPC postado por Yi Cao, seu colega no Líbano e outro chinês “lobo guerreiro” diplomata.

Autoridades de Pequim experimentaram uma abordagem mais objetiva na comunicação com o Ocidente nos últimos anos. A voz mais proeminente nesse esforço foi o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Zhao Lijian, mais conhecido por reprimir agressivamente as acusações dos EUA sobre a origem do Covid-19.

No início deste mês, Zhao alfinetou os EUA com fotos comparando a evacuação americana de Cabul para a China enviando ajuda humanitária ao Afeganistão. Em abril, quando Washington tentou pressionar a China a denunciar a Rússia sobre o conflito na Ucrânia, Zhao respondeu compartilhando um desenho mostrando uma mão nas cores da bandeira dos EUA segurando uma arma na cabeça de alguém, com a legenda “Tome (meu) lado!”