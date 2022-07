UE anuncia plano para substituto do gás russo — CMIO

A UE está planejando aumentar as importações de gás natural liquefeito (GNL) da Nigéria em meio a preocupações de que o fornecimento da Rússia possa ser cortado, de acordo com o vice-diretor geral do Departamento de Energia da Comissão Europeia.

“A Europa está em uma situação difícil em relação ao gás, após a invasão russa da Ucrânia e a instabilidade em nosso mercado de gás e a ameaça de corte total do fornecimento,” Matthew Baldwin disse em uma entrevista coletiva em Abuja na sexta-feira.

“Assim, lançamos a força-tarefa da plataforma de energia e o objetivo principal é alcançar nossos parceiros confiáveis, como a Nigéria, para substituir o gás da Rússia por gás de parceiros confiáveis,” ele disse.

A UE é o maior comprador de GNL da Nigéria, com 60% de todos os embarques de GNL do país indo para a Europa, respondendo por 14% das importações de gás do bloco.

“Queremos expandir o que atualmente é uma participação de 14% do total de importações de GNL da Nigéria, queremos que isso suba”, disse Baldwin.













Ele acrescentou que a UE está buscando expandir suas entregas de GNL de curto prazo da Nigéria, “mas no momento, a capacidade, a taxa de utilização do GNL nigeriano é muito baixa.”

Baldwin disse que sua atual viagem ao país africano está focada principalmente na descoberta de fatos, mas os representantes se reunirão novamente em agosto para mais discussões.

Comentando as conversas na Nigéria em sua conta no Twitter, o funcionário da Comissão Europeia disse que havia “enorme potencial para substituir o gás russo.”

A UE é o maior importador de GNL do mundo. Em 2021, o bloco comprou 80 bilhões de metros cúbicos de GNL. Entre os principais fornecedores de GNL do sindicato estão os EUA (28%), Catar e Rússia (20% cada), Nigéria (14%) e Argélia (11%).

A Rússia é o maior fornecedor de gás natural da Europa (41% de todas as importações de gás da UE em 2021). No entanto, à luz da situação na Ucrânia, a Europa lançou no início deste ano o plano REpowerEU, que se concentra em diminuir sua dependência das importações de energia russas. Estes caíram recentemente devido às sanções anti-Rússia da UE e suas repercussões, a resposta da Rússia e problemas técnicos. A Europa agora teme que a situação possa se agravar e está buscando alternativas às importações de gás russo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT