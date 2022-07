Lugansk afirma que usina termelétrica de Uglegorsk está sob seu controle

Em caso de explosão, a cidade de Svetlodarsk, as aldeias de Mironovsky e Luganskoye, assim como várias outras localidades, poderiam sofrer com inundações.

Na esteira da operação na Ucrânia, as tropas russas avançam no norte da República Popular de Donetsk (RPD). A República Popular de Lugansk foi completamente libertada, com as cidades de Lisichansk e Severodonetsk, que se tornaram os últimos centros de resistência das tropas ucranianas, sendo tomadas nas últimas semanas.