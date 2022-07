ONU comenta acordo de exportação de grãos da Ucrânia — CMIO

Todas as partes do acordo reafirmaram seus compromissos, com a expectativa de que o grão comece a fluir ‘dentro de alguns dias’

A ONU espera que os navios de carga que transportam grãos da Ucrânia estejam se movendo dentro de dias, Farhan Haq, porta-voz do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse na segunda-feira. Todas as partes do acordo apoiado pela ONU, Rússia, Turquia e Ucrânia, reafirmaram seus compromissos com o acordo projetado para desbloquear as exportações de grãos, disse ele em uma coletiva de imprensa regular.

“Podemos dizer que desde a assinatura do acordo, as partes da Iniciativa e a ONU têm estado em contato frequente, inclusive ontem. Todas as partes reafirmaram seu compromisso com a Iniciativa”, disse Haq. “Até amanhã, todas as partes e a ONU estarão presentes no Centro de Coordenação Conjunta em Istambul.”

Espera-se que os primeiros navios transportando grãos ucranianos comecem a se mover “dentro de alguns dias,” disse o porta-voz, sem fornecer um prazo mais preciso. “O Centro de Coordenação Conjunta estará em contato com a indústria naval e publicará procedimentos detalhados para navios em um futuro muito próximo,— acrescentou Haq.

O acordo histórico para permitir a exportação de fertilizantes, grãos e outros alimentos ucranianos foi assinado na semana passada em Istambul por representantes da Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia.













Um dia após a assinatura do acordo, no entanto, Kiev acusou a Rússia de atacar silos de grãos localizados no principal porto comercial de Odessa com pelo menos quatro mísseis de cruzeiro. Moscou negou ter como alvo a infraestrutura portuária, reiterando sua posição de que atinge alvos exclusivamente militares. Em Odessa, a Rússia disse que atingiu um navio da marinha ucraniana atracado e um armazém de mísseis antinavio Harpoon fornecidos pelo Ocidente.

Mais cedo nesta segunda-feira, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que o acordo de grãos não estava vinculado de forma alguma à operação militar em andamento contra o país. “Sob o acordo de grãos, a Rússia não assumiu nenhuma obrigação que impedisse a continuação da operação militar especial e a destruição da infraestrutura militar”. disse Lavrov.

O alto diplomata observou que o “terminal de grãos em Odessa está localizado a uma distância considerável das instalações militares” e Moscou não criou nenhum obstáculo para a exportação de grãos com suas ações.