Estados ocidentais devem corrigir os problemas alimentares que suas restrições criaram, diz ministro das Relações Exteriores

Moscou não está pedindo a suspensão das sanções, mas insta os Estados ocidentais a corrigir os problemas que criaram no mercado global de alimentos, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, neste domingo.

“Não estamos a pedir a eliminação das sanções – esses são problemas que merecem ser tratados separadamente. Simplesmente desenvolveremos nossa economia agora contando com parceiros confiáveis ​​e não com aqueles que mais uma vez provaram sua total incapacidade…

No que diz respeito à alimentação, nossos colegas ocidentais… deveriam remover os obstáculos que eles mesmos criaram,”, disse o diplomata após conversas com seu colega egípcio, Sameh Shoukry, no Egito.

Ele observou que Moscou não teria concordado com o acordo de sexta-feira de desbloqueio das exportações de grãos da Ucrânia se a questão de liberar as exportações russas não tivesse sido resolvida. Moscou agora conta com a ONU para cumprir sua promessa e ajudar a remover as restrições que impedem os embarques de grãos russos.













“Essas restrições ilegítimas que foram impostas… impediram as operações com grãos russos, incluindo seguros, incluindo a admissão de nossos navios em portos estrangeiros e a entrada de navios estrangeiros em portos russos,”, disse Sergey Lavrov.

“Após a assinatura de acordos em Istambul por iniciativa do Secretário-Geral da ONU, ele se ofereceu para buscar a remoção dessas restrições ilegítimas. Vamos contar com ele para ter sucesso,”, acrescentou o ministro das Relações Exteriores.













Lavrov recentemente acusou o Ocidente de intencionalmente “mantendo silêncio” sobre o impacto das sanções relacionadas à Ucrânia nas exportações da Rússia.

Em uma entrevista coletiva no mês passado, ele disse: “Há um problema com a exportação de grãos russos. Embora o Ocidente lembre a todos em voz alta que os grãos não estão sujeitos a sanções, por alguma razão eles silenciam timidamente sobre o fato de que os navios que transportam grãos russos estão sujeitos a sanções. Eles não são aceitos nos portos europeus, não são segurados e, em geral, todas as questões logísticas e financeiras associadas ao fornecimento de grãos aos mercados mundiais estão sob sanções de nossos colegas ocidentais.”

Representantes da Ucrânia, Rússia, ONU e Turquia assinaram um acordo para desbloquear as exportações de grãos, alimentos e fertilizantes dos portos ucranianos na sexta-feira. Além do acordo, a Rússia e a ONU assinaram um memorando que implica o envolvimento da ONU no levantamento das restrições à exportação de grãos e fertilizantes russos para os mercados mundiais.

