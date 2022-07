Turquia anuncia acordo para transportar combustível similar a pacto alimentar entre Rússia e Ucrânia

Rússia firma ‘pacto alimentar’ com Turquia e ONU sobre retirada de grãos ucranianos do mar Negro

Akar disse ainda que as partes estão elaborando um planejamento do transporte seguro dos cereais através do mar Negro , acrescentando que os navios serão examinados nos portos ucranianos antes de sua saída.

“O trabalho no acordo de grãos já começou. O primeiro navio com grãos deixará o porto ucraniano em breve”, declarou.

No sábado (23), representantes da Turquia, Rússia, Ucrânia e Nações Unidas começaram a trabalhar no centro de coordenação conjunta, com sede em Istambul, para exportações de alimentos e grãos para os mercados globais logo em seguida à assinatura do acordo.