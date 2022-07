Papa pede desculpas pelo ‘mal’ — CMIO

Em adição ao “genocídio cultural”, no entanto, ativistas indígenas também acusaram a Igreja Católica de agressão física, alegando abuso sexual generalizado e até mesmo mortes em escolas residenciais. No ano passado, vários grupos ativistas afirmaram ter encontrado “valas comuns” em quatro locais, de Kamloops, British Columbia a Saskatchewan.

Nas semanas que se seguiram, várias igrejas católicas no oeste do Canadá foram incendiadas em suspeitos de ataques incendiários. A resposta de Trudeau foi denunciar as escolas residenciais como “capítulo sombrio e vergonhoso da história do nosso país” e exigir que o Papa Francisco venha ao Canadá e peça perdão.













O Canadá já pagou bilhões de dólares em reparações às Primeiras Nações em um acordo com cerca de 90.000 alunos sobreviventes de escolas residenciais. As dioceses católicas no Canadá contribuíram com cerca de US$ 50 milhões e pretendem adicionar mais US$ 30 milhões nos próximos cinco anos. Ativistas indígenas também buscaram reparações da coroa britânica – como chefe do estado canadense e da Igreja da Inglaterra.