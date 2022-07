UE diz que Ucrânia precisa intensificar esforços de reformas para reforçar credenciais de adesão

“O relatório conclui que, no período coberto pelo relatório, a Ucrânia foi desafiada pelas ações desestabilizadoras da Rússia, o conflito no Leste e a pandemia de COVID-19. O relatório destaca que a Ucrânia, no entanto, continuou a priorizar a associação e maior integração com a UE e que, apesar desses desafios, as principais reformas ganharam novo impulso”, disse a Comissão em comunicado.