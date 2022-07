Mídia: ex-presidente do Sri Lanka Rajapaksa retornará ao país

BANGCOC, 26 de julho – RIA Novosti. O ex-presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que renunciou em meados de julho e deixou o país, retornará ao Sri Lanka em breve, informou a versão online do jornal Daily Mirror na terça-feira, citando o governo do país.

“O ex-presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, retornará ao país vindo de Cingapura”, disse o porta-voz do gabinete do Sri Lanka, Bandula Gunewardena, na terça-feira, citado pela publicação.

Cingapura concedeu ao ex-presidente um visto de curto prazo de 14 dias em 14 de julho, dia em que Rajapaksa chegou a Cingapura vindo das Maldivas, de onde voou do Sri Lanka, o visto expira em dois dias, informa a publicação.

O ex-presidente deixou o Sri Lanka em 13 de julho após protestos em massa contra seu governo e tumultos, durante os quais, em 9 de julho, manifestantes apreenderam e incendiaram sua residência e ocuparam a residência do primeiro-ministro, o atual presidente do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. Rajapaksa enviou sua carta de renúncia ao parlamento do país por e-mail do exterior, em conexão com a qual uma votação parlamentar foi realizada em 20 de julho para eleger um novo presidente, durante a qual a maioria dos votos dos legisladores foi dada para Wickremesinghe.

Uma parte significativa da oposição do Sri Lanka, tanto parlamentar quanto não sistêmica, considera o ex-presidente Rajapaksa e seu clã familiar responsáveis ​​pela mais profunda crise econômica da história do país, que engoliu a nação insular em 2022.