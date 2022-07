Operadora de satélite do Reino Unido pode ser adquirida por rival da UE — CMIO

Uma empresa de satélites do Reino Unido que foi socorrida pelo governo há dois anos provavelmente será incorporada a um rival da UE.

A empresa de satélites francesa Eutelsat confirmou no domingo que está discutindo uma fusão com o provedor britânico OneWeb, o que pode ajudar as duas empresas a desafiar empresas como a Starlink, de Elon Musk.

“A Eutelsat Communications confirma que se engajou em discussões com seus co-acionistas na OneWeb sobre uma potencial combinação de todos os compartilhamentos para criar um líder global em conectividade”, A Eutelsat disse em um comunicado, acrescentando que estimou a “conectividade por satélite” mercado valerá cerca de US$ 16 bilhões até 2030.

A OneWeb, cujos satélites de baixa órbita fornecem serviços, incluindo banda larga, foi resgatada pelo governo de Boris Johnson em julho de 2020, depois de não conseguir financiamento para uma frota planejada de 650 satélites. Como o jornal The Guardian apontou, o resgate veio depois que o Reino Unido foi impedido de acessar o sistema de navegação por satélite Galileo da UE por causa do Brexit.













Entre os acionistas da OneWeb estão a Bharti Enterprises da Índia (38,6%), a Eutelsat (22,9%), o governo do Reino Unido (19,3%) e outras entidades. Os maiores acionistas da Eutelsat são os governos francês e chinês, com 20% e 5% de participação, respectivamente.

A OneWeb usou o Cosmódromo de Baikonur no Cazaquistão e outros sites operados pela Rússia para lançar seus satélites no espaço por sete anos, até que suspendeu a cooperação em março devido a sanções internacionais contra a Rússia. No final daquele mês, a OneWeb assinou um acordo com a SpaceX de Elon Musk e espera retomar os lançamentos no quarto trimestre deste ano. Atualmente, a Eutelsat transmite canais de TV na Rússia e em alguns países vizinhos, atingindo 50% dos lares da região.

