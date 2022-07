Erdogan explica Putin ao Ocidente — CMIO

Lidar com o presidente russo é uma questão de atitude, disse o líder turco

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou nesta segunda-feira seus colegas ocidentais por terem uma atitude errada em relação ao presidente russo, Vladimir Putin, contrastando com sua própria capacidade de trabalhar com Moscou em questões que vão desde o processo de paz sírio até o acordo da semana passada para exportar grãos ucranianos através do portos do Mar Negro.

“Você conhece a atitude dos políticos ocidentais em relação a Putin”, ele disse à emissora estatal TRT durante uma longa entrevista na noite de segunda-feira, chamando “impróprio da política”.

“A atitude que você mostra a ele é a atitude que você terá em troca” explicou Erdogan.

Ele creditou essa percepção à capacidade de Ancara de negociar com sucesso o acordo de grãos com Moscou e Kiev na sexta-feira. A Turquia também sediou as conversas iniciais entre a Ucrânia e a Rússia nos primeiros dias do conflito, antes que o processo fosse interrompido – supostamente a pedido de alguns líderes ocidentais.













“Estamos determinados a colocar este acordo em prática”, Erdogan falou sobre o acordo de grãos, dizendo que ajudaria muito a aliviar a ameaça de uma crise global de alimentos. Ele pediu à Rússia e à Ucrânia que cumpram o que assinaram em Istambul.

No conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Ancara não considera nenhum dos lados como inimigo, disse Erdogan. A Turquia não impôs sanções contra a Rússia, mas se opôs à operação militar de Moscou na Ucrânia e vendeu drones de combate a Kiev, como o Bayraktar TB-2.

Quanto às relações com a Rússia, Erdogan disse que a Turquia está se concentrando em questões de “benefício mútuo,” como o processo de paz para a vizinha Síria. Como parte da iniciativa ‘Astana Three’, o líder turco se reuniu com Putin e o presidente iraniano Ebrahim Raisi em Teerã no início deste mês.