Maior gigante de tecnologia da Rússia lança grande campanha de recrutamento — CMIO

A gigante de tecnologia da Rússia Yandex retomou a contratação de pessoal, anunciou a empresa na segunda-feira.

“A Yandex está removendo todas as restrições à contratação de novos funcionários. No momento, a empresa tem cerca de 2.000 vagas de emprego, e novas surgirão em um futuro próximo.” disse a empresa em um comunicado.

As restrições foram introduzidas logo após o início da operação militar da Rússia na Ucrânia no final de fevereiro, quando a empresa suspendeu qualquer novo recrutamento. Um mês depois, as restrições foram parcialmente levantadas, permitindo a contratação de desenvolvedores líderes.

De acordo com Yandex, a empresa está contratando funcionários de escritório e trabalhadores remotos, e também está recebendo estagiários. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, há mais de 800 vagas na equipe de buscadores e no departamento de tecnologias publicitárias. O grupo empresarial que inclui serviços como táxi, entrega de comida e compras está oferecendo mais de 600 vagas. Os empregos estão localizados em Moscou, São Petersburgo e outras cidades, bem como nos escritórios da Yandex no exterior, disse a empresa.

A Yandex é uma empresa de tecnologia que afirma que seu objetivo é ajudar consumidores e empresas a navegar melhor no mundo online e offline. Oferece serviços de busca e informação localmente relevantes, como entrega, mapas e navegação, entre outros.

