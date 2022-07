Fauci diz que mandatos de Covid deveriam ter sido mais rígidos – CMIO

Fauci continuou explicando que o “natureza insidiosa de disseminação na comunidade” deveria ter alimentado “muito mais alarme”, notando especialistas na época “não apreciou totalmente” que indivíduos sem sintomas ainda podem transmitir o vírus para outras pessoas.

“Sabemos agora, dois anos e meio depois, que de 50% a 60% da transmissão ocorre de alguém sem sintomas”, Ele continuou.

Embora o conselheiro de saúde da Casa Branca tenha endossado uma variedade de medidas de contenção, como bloqueios e mandatos de mascaramento, sua resposta inicial à pandemia foi mais moderada, exortando os americanos a não entrarem em pânico e até desencorajando o uso de coberturas faciais desde o início. Fauci agora é um defensor vocal do mascaramento, de acordo com as diretrizes federais mais recentes, embora tenha dito ao Hill que apenas “alta qualidade” e “bem ajustado” máscaras podem conter a propagação do vírus.

“Neste momento, estamos muito, muito claros que as máscaras funcionam na prevenção da aquisição e transmissão. Mas você precisa obter uma máscara bem ajustada e de alta qualidade. E os dois que sabemos que são de alta qualidade são o N95 e o KN95”, ele disse.