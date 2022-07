Rússia repreende alegação de fornecimento de gás da Alemanha — CMIO

O chanceler Scholz chamando a Rússia de fornecedor de gás não confiável contradiz os fatos, diz o Kremlin

Os comentários do chanceler alemão Olaf Scholz, de que a Rússia não é um fornecedor confiável de gás, contradizem os fatos, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na segunda-feira.

“Essas declarações contrastam absolutamente com a realidade e com o histórico de suprimentos. Mesmo nos momentos mais difíceis, a Rússia continuou cumprindo suas obrigações”. Peskov disse a jornalistas em Moscou.

Na semana passada, o chanceler alemão Olaf Scholz sugeriu que Berlim não podia mais contar com Moscou quando se tratava de fornecimento de gás. Scholz provavelmente estava se referindo a uma redução do fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream-1 em 60% no mês passado e uma interrupção completa no fornecimento devido à manutenção anual na semana passada. Os dois desenvolvimentos levaram a uma escassez de gás na UE e ao pânico de que o abastecimento não seria retomado. No entanto, as entregas russas foram retomadas com 40% da capacidade em 21 de julho.

“[Things] não ficará mais confiável do que hoje.” Scholz disse na sexta-feira, também sugerindo que não estava convencido pelas declarações da Rússia de que o atraso no retorno da turbina reparada da Siemens era necessário para o pleno funcionamento do oleoduto Nord Stream-1.













A turbina, que estava presa onde estava sendo consertada no Canadá devido a sanções, agora está na Alemanha aguardando embarque para a Rússia. A operadora de gasodutos Gazprom citou o atraso com seu retorno como o motivo do corte de fornecimento de gás para a UE.

“O facto de agora ter havido uma diminuição do volume de fornecimentos deve-se às restrições ilegais que os europeus, em particular a Alemanha, impuseram.”, afirmou Peskov. Segundo ele, os equipamentos serão instalados depois de cumpridas todas as formalidades do processo, e o bombeamento será retomado em volumes tecnologicamente possíveis.

