Berlim confirma o envio de sistemas de foguetes para a Ucrânia — CMIO

Kiev recebeu três sistemas de foguetes de lançamento múltiplo Mars-II, disse a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht

Berlim entregou um novo lote de armas pesadas a Kiev, confirmou a ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, na terça-feira. A remessa inclui o primeiro de vários sistemas de foguetes de lançamento múltiplo prometidos pela Alemanha a Kiev, disse ela.

“Os lançadores múltiplos de foguetes Mars II e outros três obuses autopropulsados [PzH] 2000 foram entregues”, Lambrecht disse aos jornalistas. “Mantemos nossa palavra”, ela adicionou. De acordo com a mídia alemã, pelo menos três sistemas Mars-II foram enviados para Kiev.

O Mars-II é uma modificação europeia do lançador de foguetes múltiplos MLRS M270 fabricado nos EUA, que foi desenvolvido em conjunto pela Alemanha, Itália e França. Segundo a empresa alemã KMW, que é uma das produtoras do sistema, o Mars-II é capaz de disparar até 12 mísseis em um minuto a uma distância de mais de 70 km. De acordo com relatos da mídia, ele pode disparar mísseis guiados usando um sistema GPS ou mísseis ejetores de minas.













Além do Mars-II, o novo carregamento de armas também incluiu três obuses autopropulsados ​​PzH 2000, elevando para dez o número desses sistemas de artilharia de longo alcance entregues à Ucrânia. Lambrecht também falou de cinco armas antiaéreas autopropulsadas ‘Gepard’ fornecidas à Ucrânia. Na segunda-feira, o ministro da Defesa ucraniano, Aleksey Reznikov, confirmou o recebimento de três desses sistemas juntamente com “dezenas de milhares de rodadas” de munição adequada para eles.

A Alemanha havia prometido anteriormente entregar pelo menos 30 tanques de defesa aérea ‘Gepard’ para a Ucrânia. A primeira remessa de 15 tanques deve chegar antes do final deste mês, enquanto outros 15 devem ser entregues em agosto.

Na terça-feira, Berlim prometeu enviar um radar de artilharia do tipo Cobra para a Ucrânia em setembro. “O contrato já foi assinado” Lambrecht disse a jornalistas, acrescentando que as tropas ucranianas começarão em breve seu treinamento em “este sistema altamente complexo”.

Segundo a mídia, a Alemanha também começará a treinar soldados ucranianos nos sistemas de mísseis antiaéreos Iris-T SLM “em alguns dias.” O chanceler Olaf Scholz prometeu repetidamente enviar a Kiev o mais moderno sistema de defesa aérea da Alemanha. O anúncio até causou alguma confusão no início deste ano, quando a Bundeswehr – as Forças Armadas Alemãs – admitiu que não possui uma versão terrestre do sistema IRIS-T.













De acordo com relatos da mídia alemã, Kiev não receberá o prometido sistema de defesa aérea antes de novembro. De acordo com relatos desta terça-feira, um “palmada” novo sistema chegará à Ucrânia “no outono.”

Esta é a segunda vez que Berlim envia armas pesadas para Kiev. Em junho, a Alemanha transferiu sete obuseiros PzH 2000 junto com outros equipamentos militares para a Ucrânia. Anteriormente, o país forneceu às forças ucranianas milhares de mísseis antitanque e antiaéreos portáteis, dezenas de milhares de minas antitanque, bem como milhões de cartuchos de munição. No entanto, Kiev e até o ex-embaixador ucraniano na Alemanha ainda criticaram repetidamente Berlim pelo que chamaram de relutância em enviar ajuda militar à Ucrânia e o ritmo lento das entregas.

Em julho, Lambrecht admitiu que a Alemanha teve que enviar armas à Ucrânia de seus próprios estoques do exército e sua capacidade era limitada. Na terça-feira, ela também disse que tanto os lançadores de foguetes múltiplos quanto os obuseiros vieram de ações da Bundeswehr.