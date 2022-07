Portal alerta para combatentes estrangeiros neonazistas retornando da Ucrânia

O Jerusalem Post compartilhou nesta terça-feira (26) um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa de Mídia do Oriente Médio (MEMRI, na sigla em inglês) com alertas sobre mercenários estrangeiros na Ucrânia.

“Alguns dos combatentes estrangeiros que foram à Ucrânia para lutar contra a Rússia são extremistas neonazistas e estão retornando aos seus países de origem com habilidades de combate, o que pode representar uma ameaça”, informou MEMRI.

A publicação explica que a Ucrânia já recrutou estrangeiros, incluindo extremistas, em 2014, para combater na região da Crimeia. No entanto, de acordo com o MEMRI, os combatentes que ingressam na Ucrânia agora são rastreados antes de serem autorizados a entrar no país.