Borrell disse que preparou propostas para a renovação do JCPOA

“Chegou a hora de decisões políticas rápidas para concluir as negociações de Viena com base no texto que propus e retornar imediatamente a um JCPOA totalmente aplicável. O acordo favorece a não proliferação em troca do levantamento de sanções… Se o acordo for rejeitado, corremos o risco de enfrentar uma perigosa crise nuclear tendo como pano de fundo a perspectiva de aumento do isolamento do Irã e seu povo”, disse Borrell.

As negociações foram realizadas em Viena para renovar o JCPOA e suspender as sanções de Washington contra Teerã. Em dezembro de 2021, as partes chegaram a um acordo sobre dois projetos de acordos, nos quais o lado europeu incluía as posições do Irã. O porta-voz iraniano Bagheri Kyani disse que as negociações estão indo bem, mas o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, avaliou o progresso em Viena como modesto, instando Teerã a levar a questão a sério. Com o retorno das partes às suas capitais no final de março, as negociações foram suspensas. O Ministério das Relações Exteriores iraniano culpa o governo dos EUA por isso. A última rodada de negociações do JCPOA aconteceu em Doha, capital do Catar, nos dias 29 e 30 de junho.