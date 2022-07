EUA: tiroteio durante evento de automóveis deixa 2 mortos em Los Angeles

Conforme publicou o site da emissora NBC Los Angeles, citando o Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD, na sigla em inglês), duas pessoas foram mortas e outras cinco ficaram feridas no tiroteio. As sete vítimas têm entre 23 e 54 anos, de acordo com a polícia local.

Ainda segundo a NBC, além do evento de automóveis, um jogo de beisebol era realizado no local do tiroteio, entre outras atividades. Uma das vítimas foi encontrada no campo de beisebol.