Rússia frustra operação da Ucrânia e da OTAN de sequestro de seus aviões militares

“O Serviço Federal de Segurança da Federação da Rússia revelou e frustrou uma operação do Departamento Principal da Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, supervisionado pelos serviços secretos da OTAN sobre, de sequestro de aeronaves militares das Força Aeroespacial da Rússia”, lê-se em declaração do FSB.