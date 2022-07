China usou Huawei para interromper armas nucleares dos EUA – CNN – CMIO

Torres de telefonia celular em todo o meio-oeste dos EUA foram capazes de capturar comunicações do Pentágono, disse o FBI à CNN

O governo dos EUA parou em seus esforços para remover equipamentos de telecomunicações da Huawei que o FBI alega que poderiam ter espionado e interrompido as comunicações em bases militares dos EUA, incluindo aquelas que abrigam mísseis nucleares, informou a CNN no sábado.

Em meio a uma ampla repressão à tecnologia chinesa sob o governo Trump, o Congresso aprovou US$ 1,9 bilhão em financiamento em 2019 para remover equipamentos de telecomunicações da Huawei e da ZTE nos EUA. No entanto, a Comissão Federal de Comunicações (FCC) disse aos legisladores na semana passada que retirar as redes americanas desse equipamento chinês custaria entre US$ 4,7 e US$ 4,98 bilhões.

Grande parte desse equipamento permanece no local e, embora o governo do presidente Joe Biden tenha continuado amplamente os esforços de seu antecessor, Donald Trump, para expurgar os EUA da tecnologia de comunicação chinesa, uma investigação do Departamento de Comércio sobre as atividades da Huawei está progredindo lentamente, informou a CNN. .

Enquanto isso, essa tecnologia pode ter representado um risco agudo de segurança para os EUA, informou a Reuters na quinta-feira. O comissário da FCC, Brendan Carr, disse à agência de notícias que torres de telefonia celular ao redor da Base Aérea de Malmstrom, em Montana – que controla vários locais de mísseis nos EUA – usavam tecnologia Huawei, assim como dois outros locais em Nebraska e Wyoming.













O FBI acredita que este equipamento da Huawei foi capaz de coletar e interromper as comunicações do Pentágono, disseram fontes anônimas à CNN. O Comando Estratégico dos EUA, o comando encarregado da dissuasão nuclear dos EUA e das forças de ataque globais, pode ter suas comunicações interrompidas, acrescentaram as fontes.

Não está claro se algum dado foi realmente interceptado pelas torres da Huawei, muito menos se algum foi enviado de volta a Pequim. O governo chinês negou persistentemente usar as empresas de tecnologia do país para espionar o Ocidente, e a Huawei disse à CNN que todos os seus produtos importados para os EUA atendem às especificações da FCC e não conseguem acessar qualquer espectro de comunicações controlado pelo Pentágono.

“Por mais de 30 anos, a Huawei manteve um histórico comprovado em segurança cibernética e nunca nos envolvemos em nenhum incidente malicioso de segurança cibernética”, disse a empresa em um comunicado.

As acusações ocorrem em um momento de crescente competição entre os EUA e a China, com Biden discutindo publicamente o potencial conflito militar entre as duas superpotências e o diretor do FBI, Christopher Wray, alertando os líderes empresariais ocidentais de que Pequim está envolvida em “penetrante” espionagem e roubo de dados.













No entanto, enquanto a mais recente Estratégia de Defesa Nacional dos EUA nomeia “o [China] desafio no Indo-Pacífico” como seu maior desafio militar e busca reunir seus aliados em alianças formais e informais contra Pequim, a suposta ameaça representada pela Huawei precede as administrações Trump e Biden.

Já no governo Obama, o FBI monitorava a instalação de roteadores Huawei em torres de celular em todos os estados do meio-oeste. Às vezes, vendendo seus produtos com prejuízo para pequenos provedores de telecomunicações dos EUA, até 2021 a Huawei tinha seus equipamentos instalados em cerca de 1.000 torres, cobrindo uma área ao longo das fronteiras de Wyoming, Nebraska e Colorado, que abriga um denso aglomerado de silos de mísseis nucleares.

Quando o FBI investigou essa proliferação de equipamentos, eles descobriram que câmeras meteorológicas e de trânsito da Huawei também haviam sido instaladas, e um relatório da agência alegando que esses dados foram enviados de volta à China levou ao projeto de lei de 2019 ordenando a remoção do equipamento.

Em meio a acusações dos EUA e negações chinesas, Pequim também afirmou que as empresas de tecnologia americanas estão coletando informações de dentro da China. Os veículos da Tesla foram banidos de vários locais na China, incluindo a cidade turística onde a liderança chinesa realiza seu retiro de verão, devido a preocupações de que suas câmeras possam ser usadas para capturar dados confidenciais.