As potências ocidentais nunca trataram os países insulares com seriedade – mas agora querem uma posição contra Pequim

Na semana passada, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, fez um discurso em vídeo no Fórum das Ilhas do Pacífico – uma reunião multilateral composta pelas nações do arquipélago do Pacífico Sul, comumente agrupadas como ‘Polinésia’ e ‘Melanésia’. Na troca, Harris prometeu aumentar a cooperação dos EUA com as nações insulares, alertou sobre ‘maus atores’ e prometeu reabrir as embaixadas dos EUA em Tonga e Samoa, um exemplo ilustrativo de como os EUA falharam anteriormente em levar a região a sério – até que Washington descobriu que precisava de um ponto de apoio contra Pequim, é claro. Notavelmente, a nação insular de Kiribati não compareceu à reunião, um movimento que mais tarde foi atribuído a Pequim. Mais tarde, a própria China realizou seu próprio encontro com os membros do fórum.

Se já não era aparente, uma séria batalha por influência e domínio político se abriu entre as principais potências do Pacífico Sul. Embora descrevam a China como agressora ou expansionista, os EUA e a Austrália veem essa região nominalmente como um ‘quintal’ estratégico. Tendo conquistado o domínio militar sobre o Pacífico na Segunda Guerra Mundial, Washington e, por extensão, Canberra, entendem o domínio desenfreado sobre essas nações insulares como um pré-requisito para sua própria hegemonia global. É uma ambição declarada publicamente da política externa dos EUA impedir que a China, agora vista como seu maior oponente geopolítico, alcance a paridade militar sobre a ‘primeira’ e a ‘segunda’ cadeia de ilhas do Pacífico – se a América perdesse a primazia sobre eles, seria perder sua capacidade de projetar poder na Ásia em geral.













No início deste ano, a China surpreendeu os EUA e a Austrália com uma blitz diplomática pelo Pacífico que a levou a assinar um pacto de segurança histórico com as Ilhas Salomão, além de encerrar vários acordos com outras nações. Washington e Canberra, desde então, responderam provocando alarme através da mídia estabelecida, alegando que a China pretendia construir uma base militar ou naval nas ilhas. Isso logo levou à retórica ameaçadora sendo desabafada publicamente em direção às Ilhas Salomão. Desde então, porém, os EUA e a Austrália lançaram sua própria ofensiva diplomática em direção aos países insulares, bem como o lançamento conspícuo de mais um grupo multilateral focado anti-China, intitulado ‘Estabelecimento dos Parceiros no Pacífico Azul’, também se juntou pelo Reino Unido e Japão.

Todos esses esforços provavelmente não mudarão muito. Em primeiro lugar, quer os EUA e a Austrália gostem ou não, esses países insulares não querem ser politicamente dominados por nenhum poder específico. Eles não vêem benefício em serem submetidos a um status de ‘quintal’ de longo prazo, especialmente para países que não demonstraram séria consideração por seus interesses nacionais ou desenvolvimento em anos passados. Em segundo lugar, não há nada que os EUA e seus aliados possam fazer para mudar a percepção de que a China representa um parceiro de desenvolvimento altamente benéfico para esses países e oferece oportunidades de grande escala. Quando a China finalizou o acordo de segurança com as Ilhas Salomão, também anunciou que 98% das exportações da ilha para a China seriam isentas de tarifas. Com a China sendo o maior mercado do mundo e as Ilhas Salomão com uma população de mais de 686.878 (menos do que uma cidade chinesa de pequeno porte), esse arranjo é óbvio.













Isso leva ao próximo ponto. A China está apelando diretamente aos interesses dos países insulares do Pacífico com o objetivo de melhorar seu status econômico, fornecendo infraestrutura e mercados de exportação. Os EUA, Austrália e cia. não são. Na verdade, seu único propósito ao buscar reengajar esses países é apenas combater a China e avançar seus objetivos ideológicos, como ilustrado pelo vice-presidente Harris brandindo as palavras ‘maus atores’ – mas há poucas evidências de que os países das ilhas do Pacífico vejam a China como um. Pequim se compromete a respeitar sua soberania nacional, razão pela qual o acordo de segurança com as Ilhas Salomão foi, para grande desgosto de Washington e Canberra, um arranjo popular que as Ilhas Salomão veem como uma oportunidade para se livrar de sua própria dependência de longa data da Austrália e a comunidade. A China não está, ao contrário do que a mídia retrata, ‘se forçando’ no Pacífico, mas está sendo bem-vinda, mas claramente o outro lado está tentando forçar as nações insulares a escolher, e então se perguntando por que suas aberturas diplomáticas estão sendo ignorado.

Concluindo, as nações insulares do Pacífico buscam o equilíbrio, não a subordinação à hegemonia. É uma ironia grosseira, é claro, que os EUA e seus parceiros insistam que nações como a Ucrânia têm o direito de tomar suas próprias decisões soberanas em relação aos países com os quais se alinham e fazem parceria, mas pequenas nações insulares como as Ilhas Salomão, que ousam escolher a China , aparentemente não. Na prática, no entanto, essas ilhas reconhecem que seu próprio desenvolvimento pode ser impulsionado pela escolha de vários parceiros, em vez de simplesmente aceitar uma existência humilde como quintal da Austrália, um país que é incapaz de oferecer oportunidades econômicas competitivas com o que a China tem a oferecer. oferta.