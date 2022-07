Rishi Sunak chama China de 'ameaça principal' ao Reino Unido

“A China representa a principal ameaça de longo prazo para o Reino Unido, bem como para a segurança econômica e nacional do mundo “, cita a edição as palavras do candidato.

Segundo o The Telegraph, Sunak promete, caso seja eleito, fechar 31 departamentos do Instituto Confúcio, que atualmente funcionam no Reino Unido, e reconsiderar as relações de parceria entre a Grã-Bretanha e a China no campo de pesquisas que possam ajudar Pequim do ponto de vista tecnológico e militar.