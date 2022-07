Trump pondera sobre o debate de gênero – CMIO

Conservadores americanos veem as pessoas como homens ou mulheres e se opõem à “ideologia de gênero de esquerda”, diz o ex-presidente

Existem apenas dois gêneros, e a disseminação de “acordei” A ideologia nas escolas e os militares devem ser combatidos, disse o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, no sábado, em um discurso de duas horas na Cúpula de Ação Estudantil em Tampa, Flórida.

Trump continuou afirmando que os conservadores americanos acreditam em Deus, no “orgulho americano” e em outros valores tradicionais, ao contrário de “as forças contra as quais estamos lutando”.

Eles acreditam na ideologia de gênero de esquerda e na teoria racial crítica tóxica. Acreditamos em dois gêneros. Há homens e há mulheres. Dois gêneros.

O ex-presidente também insinuou planos de buscar outro mandato na Casa Branca, dizendo que venceu a corrida antes e “agora, talvez tenhamos que fazer isso de novo.”













Ele também criticou o presidente Joe Biden, dizendo que seu relógio “passou do mais forte que já foi… para talvez o mais fraco, especialmente quando você inclui reconhecimento e respeito de todo o mundo. Não somos mais respeitados por ninguém.”

Trump criticou repetidamente as visões de gênero de esquerda no passado e classificou o ato de discriminação de gênero de Biden como um “louco” movimento que prejudicou o esporte feminino com “homens sendo autorizados a competir”.

O ex-presidente afirmou que os registros das mulheres estão sendo “esmagou com facilidade” por competidores transgêneros cujo gênero biológico é masculino.