Secretário do Tesouro dos EUA nega recessão — CMIO

“Esta não é uma economia em recessão, mas estamos em um período de transição em que o crescimento está desacelerando, e isso é necessário e apropriado”, disse Yellen. “Precisamos crescer em um ritmo constante e sustentável, para que haja uma desaceleração e as empresas possam perceber isso. E isso é apropriado, já que as pessoas agora têm empregos e temos um mercado de trabalho forte.”













O secretário do Tesouro reconheceu que a inflação está “muito alto” – está na taxa mais alta em mais de 40 anos, na verdade – mas ela expressou confiança de que as ações do Federal Reserve e as políticas de Biden trarão os preços sob controle. “Não estou dizendo que definitivamente evitaremos uma recessão, mas acho que há um caminho que mantém o mercado de trabalho forte e reduz a inflação”, ela disse.

Yellen disse que o conflito Rússia-Ucrânia pode elevar ainda mais os preços do petróleo. Ela acrescentou que está trabalhando com aliados dos EUA para limitar os preços pagos à Rússia pelo petróleo, mas quando a próxima rodada de sanções da União Europeia entrar em vigor em dezembro, Moscou poderá retirar alguns de seus suprimentos do mercado.

Os EUA estão vendo uma desaceleração do crescimento econômico e provavelmente experimentarão uma criação de empregos mais fraca nos próximos meses, disse Yellen. “Mas não acho que seja uma recessão”, ela insistiu. “Uma recessão é uma fraqueza generalizada na economia. Nós não estamos vendo isso agora, e eu absolutamente não acho que isso seja necessário.”