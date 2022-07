Presidente sérvio Vucic: parte da União Europeia está em guerra com a Rússia

O chefe de Estado falava aos funcionários da presidência na presença da primeira-ministra do país, Ana Brnabic . Vucic relatou sobre a sua participação na cúpula “UE – Balcãs Ocidentais” , realizada na quinta-feira passada em Bruxelas (21).

“Uma parte da União Europeia está em guerra com a Rússia, em uma guerra direta. Como vocês esperam que alguém que enviou 12 grandes obuseiros, 30 tanques, S-300 e seis aviões [para a Ucrânia] pense de forma positiva sobre a Sérvia? Como esse país nos trata? Outra questão é que eles não querem ouvir nossos argumentos sobre 1999 [bombardeio da OTAN e guerra em Kosovo] e sobre integridade territorial, esta é uma questão resolvida para eles”, disse o líder sérvio.

“Dezesseis chefes de Estado e de governo de forma direta ou implícita têm falado sobre a necessidade de a Sérvia estar alinhada com as medidas restritivas impostas à Rússia. Quem pensa que é fácil ouvir isto e suportar esta pressão – não é, mas é o nosso trabalho. Mas não devemos ir para o outro extremo e pensar que podemos facilmente encontrar um mercado substituto em algum outro lado, melhores parceiros do que na União Europeia e que podemos ter um rumo político diferente”, salientou.